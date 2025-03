Bergamonews.it - “Gina”, il coraggio di sopravvivere ad un destino predefinito di fallimenti

Bergamo. Ciascuno ha nelle mani il proprio, rimane al singolo la scelta di come disegnarlo. Un disegno che ha bene in mente, protagonista dell’omonimo film della regista austriaca Ulrike Kofler, presentato mercoledì 12 marzo nella Mostra Concorso della 43° edizione del Bergamo Film Meeting.(un’ottima Emma Lotta Simmer), nove anni, deve prendersi cura dei due fratellini Leon e Nico e della madre Gitte (Marie-Luise Stockinger), giovane, alcolizzata, in attesa del quarto figlio ed in cattivi rapporti con l’attuale compagno. Nei suoi sogni, la famiglia è solida, con una stabile figura paterna (l’opposto di Vincent, fidanzato della madre, interpretato da Michael Steinocher) ed una nonna affettuosa (non si può dire altrettanto di quella vera, Branca, interpretata da Gerti Drassl).