Thesocialpost.it - Giallo in Italia: trovato morto così, in casa, con una ferita sul collo. La terribile scoperta

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 75 anni, di nazionalità tedesca, è statosenza vita dal suo domestico ucraino due giorni fa, nella suaa Montecatini Val di Cecina. La causa della morte è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti, anche se, al momento, non ci sono elementi rilevanti che possano orientare le indagini in una direzione specifica.Leggi anche: Meteo, attesi forti temporali nel Bolognese, allerta rossa per fiumi e franeCiò che ha sollevato qualche dubbio è una piccolasuperficiale sul, motivo per cui sono stati disposti ulteriori accertamenti medico-legali. Il collaboratore domestico è stato il primo a trovare il corpo dell’uomo, ormai privo di vita. Il personale del 118, intervenuto subito dopo, ha inizialmente attribuito il decesso a cause naturali, senza ritenere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.