Giallo Drew Barrymore | il nuovo colore Pantone piacevole e rilassante

Un«dorato, delicatamente radioso, il cui calore accogliente e la cui gioiosa luminosità creano uno spazio in cui tutti possono brillare». Cosìha definito ildedicato all’attrice, “” appunto. Un omaggio che arriva a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno.Com’è ildiIldedicato aè un invito «a pensieri direlax», uncrema che, nella sua descrizione, è anche un’ode alla personalità dell’attrice, una tonalità disolare «vivace e vibrante, che esprime l’aura avvolgente di, la sua visione ottimistica e il suo stile effervescente». GUARDA LE FOTO, beauty evolution: le foto più belle di oggi e di quando era piccola «Questoinvia immediatamente un messaggio di positività, ed è una tonalità che percepiamo come speranzosa, la cui personalità espansiva evidenzia la luminosità e la generosità die il suo riconoscimento che ognuno di noi dovrebbe essere visto e celebrato per quello che è», scrivono da