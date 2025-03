Thesocialpost.it - Getta uova contro un disabile ogni giorno: condannato

È statoa nove mesi di reclusione per stalking un giovane di 26 anni, protagonista di una lunga serie di comportamenti vessatori ai danni di un uomo con disabilità. La vicenda, risalente al 2021, si è conclusa in questi giorni con la sentenza del tribunale di Verona, che ha riconosciuto la condotta persecutoria tenuta dall’imputato, residente nel quartiere Borgo Roma.Il caso ha destato particolare indignazione per la crudeltà degli episodi: il giovane, a bordo della propria auto, lanciavai passanti, ma in particolare aveva preso di mira un uomo di 52 anni affetto da disabilità fisiche e ctive, che da tempo subiva da parte sua insulti, offese e atti di derisione.Una persecuzione documentata dalle telecamereLe molestie, secondo quanto ricostruito in aula, non si limitavano ai lanci di