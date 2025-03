Lapresse.it - Germania, al via i negoziati di coalizione tra Cdu-Csu e Spd

Cdu, Csu e Spd avviano formalmente oggi iper la formazione della, che dovrebbe portare alla creazione di un nuovo governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz (Cdu). Sedici gruppi di lavoro si incontreranno a Berlino per negoziare l’accordo di, organizzati in blocchi tematici. Viene schierato un nutrito contingente di 256 politici specializzati. La base per iè il documento esplorativo, in cui i leader dei tre partiti hanno concordato in linea di principio obiettivi comuni su undici pagine. I tre partiti hanno stabilito la composizione dei gruppi di lavoro specialistici, ciascuno dei quali è composto da 16 persone: sette della Spd, sei della Cdu e tre della Csu.In totale 256 politici del governo federale, dei Laender e del Parlamento europeo discuteranno i contenuti del programma di governo nero-rosso.