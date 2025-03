Dilei.it - Geolier, lo sfogo sui social dopo il terremoto: “I cori da stadio non ci fanno più ridere”

Napoli ha tremato nel cuore della notte, e con lei anche i suoi abitanti. Una scossa di magnitudo 4.4 ha scosso l’anima della città, costringendo la gente a riversarsi in strada, in preda a un terrore antico e mai davvero sopito.Tra le voci che si sono levate all’alba c’è stata anche quella di, che ha scelto di intervenire non per spettacolarizzare la tragedia, ma per rispondere a una piaga che si insinua come un’eco velenosa tra le macerie: l’odio. Il rapper napoletano ha puntato il dito contro chi ha trasformato il dramma in ironia spicciola, condannando i solitidache, in questo momento, come scrive lui stesso, nonpiùnessuno.Il rapper e la reazione alle parole suiLeggere certi commenti,una notte di paura e macerie, è qualcosa che per il cantante va oltre la sopportazione.