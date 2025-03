Anteprima24.it - Geolier: “Basta battutacce sul terremoto, le persone hanno paura”

Tempo di lettura: 2 minuti “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altresimili sulrestando in silenzio. Qua ci sonochelasciato le proprie abitazioni dovecresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando, ci sonocheche stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso devono scappare“. Lo scrivesu Instagram, in risposta ad alcuni commenti di odio sui social nei confronti dei napoletani dopo il.“Se a voi tutto questo non fa male siete pregati di guardare in silenzio senza commentare perchè i cori allo stadio e tutte queste piccolezze cisempre fatto sorridere ma adesso no – sottolinea – Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa di più grande di noi vincendo sempre”.