Genova donna morta schiacciata da palma | Procura indaga su segnalazioni albero pericolante

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ladiha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti, sulla morte di Francesca Testino, ladi 57 anni che ieri ha perso la vita per il crollo di unain piazza Paolo Da Novi. Il pubblico ministero Fabrizio Givri ha affidato una .L'articolodasuproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.