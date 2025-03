Genoa Vieira | Malinovskyi è pronto per giocare dall’inizio Mi aspetto più goal da Miretti | Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-13 17:03:00 Sarà Genoa-Lecce ad aprire la 29^ giornata di Serie A. I rossoblù ospiteranno i salentini nell'anticipo del venerdì alle 20:45 in una sfida complicata per il tecnico del Grifone Patrick Vieira: "Ci aspettiamo una partita difficile, ma noi in casa nelle ultime quattro gare abbiamo fatto 10 punti. All'andata abbiamo fatto fatica, ma siamo pronti. Dobbiamo essere intensi e aggressivi".THORSBY E MALINOVSKYI– "Thorsby non è ancora pronto: rimarrà qui nella pausa per recupare, ma con il Lecce non ci sarà. Ruslan ha fatto passi avanti. Dopo i 15-20 minuti con il Cagliai è pronto per giocare. A centrocampo abbiamo giocatori con qualità, per me è importante avere equilibrio".