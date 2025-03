Genovatoday.it - Genoa-Lecce, probabili formazioni: emergenza attacco per Vieira

Leggi su Genovatoday.it

in pienadifesa affronta ilcon il suoa Marassi venerdì sera alle 20,45. Poche opzioni per la formazione rossoblu in cui dovrebbe tornare dal primo minuto Pinamonti. Nel, Giampaolo non cede alla tentazione di coprirsi per cercare di strappare punti in trasferta.