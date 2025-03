Panorama.it - Generali chiude il 2024 con utili record e si prepara all’assemblea del 24 aprile

I risultati migliori di sempre e una partita decisiva alle porte.ha chiuso ilcon numeri(utile di 3,8 miliardi di euro) e ha anticipato l’appuntamento clou dell’anno, l’assemblea dei soci, determinante per la futura governance. Si riunirà il 24e non l’8 maggio come previsto. E il voto è pieno di incognite.Il Leone di Trieste ha chiuso un anno da incorniciare: l’utile netto di 3,8 miliardi di euro ha segnato un incremento del 5,4% rispetto al 2023, mentre il risultato operativo è cresciuto dell’8,2% a 7,3 miliardi di euro, superando le attese del mercato. La raccolta premi è cresciuta del 15% (95,1 miliardi), con un contributo particolarmente forte dal segmento Vita (+19,2%) e dal comparto Danni (+7,7%). Il cda si presenterà agli azionisti un dividendo di 1,43 euro per azione (+11,7%), quindi 2,17 miliardi di euro di distribuzione complessiva.