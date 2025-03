Gemmato | Con antidiabetici in farmacie Ssn risparmia 97 mln

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "I numeri parlano chiaro: 9 ,7 milioni di risparmi per il Ssn, e da maggio a novembre 2024 leterritoriali hanno dispensato oltre 2 milioni di confezioni di farmacia base di gliptine. Tradotto in termini significa milioni di accessi in più a farmaci essenziali, senza file in ospedale, senza doppi .