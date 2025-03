Iltempo.it - Gelmini: "Il posto dei cattolici liberali è soltanto nel centrodestra"

Leggi su Iltempo.it

Oggi ildeiè nel». Non utilizza giri di parole Mariastella, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare, a margine dell'evento "in politica l'impronta che vogliamo dare", tenutosi presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato. «Il Partito Democratico di Elly Schlein - tuona - non ha semplicemente rinunciato a riformismo e garantismo, ma a rappresentare i valori, da un lato inseguendo la cultura woke, dall'altro portando agli estremi la sfida dei diritti civili». Ragione per cui il soggetto politico, guidato da Maurizio Lupi, si pone come sfida per il futuro quella di porre «quelle fondamenta che anni di relativismo e globalismo, senza se e senza ma, hanno distrutto, facendo dimenticare che esistono dei doveri». L'ex ministra, poi, facendo riferimento al rapporto tra fede e ragione, di cui parlava Benedetto XVI, sottolinea l'importanza del confronto con quei corpi intermedi, troppo spesso dimenticati.