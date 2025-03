Ilfattoquotidiano.it - Geekom A6: un pc compatto che offre prestazioni buone sia per casa che per l’ufficio – la nostra prova

Negli ultimi mesiha iniziato a rinnovare la sua gamma di mini PC, sia sul lato estetico sia della componentistica interna, partendo dai modelli equipaggiati con processori AMD.Il nuovoA6 si presenta con un nuovo case piùcon chassis in lega d’alluminio, rivisto anche nel design, meno squadrato rispetto al precedente modello, non rinunciando al contempo alla grande dotazione di porte: 2 USB 3.2 gen 2 ed il jack combinato cuffie/mic sul frontale, mentre al posteriore 1 USB-C 4 gen3, 1 USB-C 3.2 gen 2, 1 USB 3.2 gen 2, 1 USB 2, una porta Ethernet a 2.5Gbps e 2 porte HDMI 2.0. Un sicuro plus è la possibilità di agganciarlo dietro a monitor (o TV) utilizzando il supporto VESA fornito nella confezione.Abbiamo avuto modo dire uno dei nuoviA6 nel corso dell’ultimo mese in una configurazione dotata di una CPU AMD Ryzen 7 6800H, 32GB di RAM DDR5 ed un SSD NVMe da 1TB, utilizzandolo principalmente in ufficio in compiti di coding e produttività, con qualche task di creatività.