Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, possibile svolta a sorpresa: contatti sempre più frequenti con quel club! Gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24piùcon! Tutti glisull’allenatore dell’Atalantaper quanto riguarda il futuro di Gian Piero, tra gli allenatori che il mercatoin queste settimane stava sondando in vista di unnuovo cambio in panchina.Secondo quanto riportato da Tuttosport il tecnico dell’Atalanta, con cui non ci sono statidiretti, si starebbe avvicinandopiù alla Roma. I suoi rappresentanti hanno intrattenuto anche di recente dialoghi con il ds giallorosso Ghisolfi e l’affare potrebbe essere ben indirizzato.Leggi sunews24.com