Gas e acqua, nuova rete in viale Trento: "Ma non mancheranno i disagi"

Sono stati presentati martedì sera, durante un’assemblea pubblica rivolta ai cittadini del quartiere, i lavori per la realizzazione di unaidrica e del gas nella zona Porto-Mare di Pesaro. Le nuove condotte (1,2 km idriche e 1,2 km gas) verranno realizzate da Marche Multiservizi in, nel tratto compreso traFiume eNapoli e nell’area piazzale Marinai d’Italia e via della Sanità. I lavori inizieranno alla fine di marzo, si fermeranno nei mesi estivi di luglio ed agosto e riprenderanno a settembre, dopo la Fiera di San Nicola. Per ridurre l’impatto dei lavori per attività e cittadini si è deciso di procedere in più fasi con piccoli lotti, ma saranno inevitabili alcuniper i residenti, come hanno spiegato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora durante l’assemblea organizzata dal Comune.