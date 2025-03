Garlascoperito genetista | dna non utile

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Dna raccolto era scarso e degradato e non consentiva di definire un'ipotesi d'identità".Così il prof. De Stefano,ilnominato dalla Corte d'Assise d'Appello nel processo 'bis' sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia). L'esperto,allora direttore della Medicina legale dell'Università di Genova, ribadisce le sue perizie: "Come è stata fatta la nuova interpretazione?Di materiale non ce n'è più. E le tracce a disposizione non erano utili per un'identificazione". Dna di più persone? Sul mouse Pc usato pure da fratello e amici