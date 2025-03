Thesocialpost.it - Garlasco, spunta l’intercettazione inedita di Andrea Sempio: “Abbiamo cannato, con quel bigliettino”

Il caso di, che dal 2007 scuote l’opinione pubblica, potrebbe avere ancora molti tasselli da chiarire. Dopo anni di processi e la condanna definitiva di Alberto Stasi, si riaccende il dibattito sulla possibile riapertura dell’inchiesta. A far discutere è un audio registrato nel febbraio 2017, in cui, allora già sentito come testimone e ora formalmente indagato, parla con il padre di un dettaglio cruciale: lo scontrino su cui si basa il suo alibi per il giorno dell’omicidio.Lo scontrino della discordiaLa conversazione, intercettata dai carabinieri poco dopo l’interrogatorio dinell’ambito dell’indagine poi archiviata, rivela un’incongruenza temporale nella ricostruzione del ritrovamento dello scontrino.documento, risalente alle 10:18 del 13 agosto 2007, attesterebbe la presenza diin un parcheggio a Vigevano proprio nell’orario in cui Chiara Poggi veniva uccisa.