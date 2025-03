Secoloditalia.it - Garlasco, Sempio in caserma per il test del dna. Il legale: “Non abbiamo nulla da temere”. Filtra l’ipotesi di “più ignoti”

Leggi su Secoloditalia.it

Il casoe il clamore della riapertura del caso a distanza di 18 anni catalizzano gran parte di siti e quotidiani. Non solo due consulenze che hanno portato a ritenere che le tracce del Dna sulle e sotto le unghie delle mani di Chiara Poggi siano riconducibili ad Andrea; ma anche la necessità di comparare le impronte, quelle delle scarpe e quelle digitali, lasciate dall’assassino sulla scena del crimine e di sviluppare alcuni indizi, come le tre telefonate sospette e il biglietto di un parcheggio che potrebbe essere servito per la precostituzione di un alibi. Sono questi gli elementi da cui parte la nuova indagine della Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, con al centro ulteriori approfondimenti sull’omicidio di Chiara, trovata in un lago di sangue in fondo alle scale della sua villetta di, il 13 agosto del 2007.