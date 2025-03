Iltempo.it - Garlasco, la svolta con il Dna? Bruzzone: "C'è un problema grosso"

La criminologa Robertainterviene a Ore 14 ospite di Milo Infante su Rai 2 per commentare gli ultimi sviluppi delle nuove indagini sul caso di. L'amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa nel 2007, Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con altri o con Andrea Stasi (condannato in via definitiva per il delitto), oggi si è recato in caserma per il prelievo del. Seguirà una comparazione con il materiale genetico trovato sulle mani della vittima. Ma dove è stato trovato? "Su due dita della vittima, peraltro non ci sono i indicatori autosomici, c'è solo la Y, quindi solo il cromosoma Y, che avrebbe una compatibilità su almeno 13 loci per quanto riguarda ildi Sempio", spiega la criminologa. "Questo tipo di attribuzione effettivamente sarà possibile effettuarla, quantomeno per quanto riguarda una delle estrazioni effettuate dal materiale - afferma- Quindi in realtà che possa essere la Y di Sempio, o quantomeno altamente compatibile, non è un dato così scientificamente folle da sostenere".