Garlasco il genetista che analizzò il dna su Chiara Poggi | Adesso quel materiale non c’è più E le tracce non erano utili per l’identificazione

«Il Dna raccolto era scarso e degradato e non consentiva di definire un’ipotesi d’identità». Queste le parole del professor Francesco De Stefano, ilnominato dalla Corte d’Assise d’Appello nel processo ‘bis’ sul delitto di. Raggiunto telefonicamente dall’ANSA l’esperto, all’epoca direttore della Medicina legale dell’Università di Genova, ribadisce quanto sostenuto nelle sue perizie. «Non so come abbiano fatto questa nuova interpretazione, anche perchénon ce n’è più, ma in ogni caso lea disposizione nonper una identificazione». Infografica ANSA/CENTIMETRIDalla sua casa nel sud della Sardegna, dove ora si gode la pensione, De Stefano parla per la prima volta a del caso di cui si è occupato. Lo fa dopo l’apertura di una nuova inchiesta che vede indagato per omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, Andrea Sempio, all’epoca amico di Marco, fratello della vittima