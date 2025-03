Garlasco ex perito | Dna non era utile

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.59 Il Dna raccolto era scarso e degradato e non consentiva di definire un'ipotesi d'identità".Così il prof. De Stefano,il genetista nominato dalla Corte d'Assise d'Appello nel processo 'bis' sul delitto di Chiara Poggi a(Pavia). L'esperto,allora direttore della Medicina legale dell'Università di Genova, ribadisce le sue perizie: "Come è stata fatta la nuova interpretazione?Di materiale non ce n'è più. E le tracce a disposizione non erano utili per un'identificazione". Dna di più persone? Sul mouse Pc usato pure da fratello e amici