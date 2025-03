Ilgiorno.it - Gardone Valtrompia: accoltellato al collo alla fermata dell’autobus

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 marzo 2025 – Un giovane di 19 anni è grave in ospedale dopo essere statoallungo la Strada Provinciale 345. Questo il bilancio di una violenta lite scatenatasi nel tardo pomeriggio nel centro della, dove alcuni ragazzi hanno cominciato a discutere animatamente, per motivi attualmente non noti. L’rme è stato lanciato attorno alle 18 di questo giovedì 13 marzo, quando diverse persone hanno sentito rumori e schiamazzi. In terra è rimasto un giovane, italiano, gravemente ferito. Pare sia stato colpito con vari fendenti, probabilmente di coltello o, comunque, con un oggetto appuntito. L’rme è scattato dopo che qualcuno, visto il ragazzo a terra, ha chiamato al telefono il 112, numero unico d’emergenza. L’aggressore si è datofuga.