361magazine.com - Game over: Donatella Versace lascia la direzione creativa, una nuova era per la maison

Leggi su 361magazine.com

Fine di un’era e inizio di un nuovo capitolo.ladelladi famiglia e Dario Vitale ne prende le redini, ma le voci su Prada si fanno sempre più insistenti La moda cambia pelle. Dopo 27 anni al timone della creatività diladellafondata dal fratello Gianni, chiudendo un’era che ha segnato l’estetica del lusso italiano. Una rivoluzione che non passa inosservata, perché l’uscita dinon è solo un cambio di guardia: è il segnale di un profondo rinnovamento che potrebbe portaredritto tra le braccia di Prada.Dal 1° aprile 2025, a raccogliere il testimone sarà Dario Vitale, ex Design and Image Director di Miu Miu, ora nuovo direttore creativo di. Un nome che non arriva a caso, ma che suona come la conferma di un possibile passaggio del brand sotto l’ombrello del gruppo Prada, in un’operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri del lusso italiano.