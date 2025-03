Superguidatv.it - Gaia Gozzi fra musica e diritti delle donne: “E’ un momento fertile per le donne, dobbiamo fare squadra”. E su Olly: “E’ bravissimo, magari potremmo duettare insieme”

La sua “Chiamo io, chiami tu” è diventata un fenomeno del web, complice anche la coreografia ideata da Carlos Diaz Gandia. E poco vale se come qualche giornalista le ha fatto notare al Festival di Sanremo era finita ultima in classifica perché il suo brano è ad oggi il più trasmesso nelle radio, un vero e proprio tormentone che sta scalando le classifiche.sta vivendo decisamente un bele proprio il 21 marzo uscirà il suo nuovo album “La rosa dei venti” che oltre al brano di Sanremo contiene le collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Ieri la cantante, ex vincitrice di Amici, è stata protagonista di un eventole Today at Apple organizzato allo store Apple di Via del Corso a Roma e condotto da Maria Cafagna. Un’occasione per l’artista di parlare non solo del suo percorso a Sanremo ma anche di altri tanti temi come la parità di genere e l’importanza dellacome strumento di emancipazione.