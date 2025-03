Lanazione.it - Gabriella, l’ultima guerriera. Vita spesa per il suo Beatrice

Negli occhi aveva ancora l’enorme striscione con la foto di suo marito, sventolato dai tifosi della Fiorentina sulla curva Fiesole. E ieri sarebbe dovuta andare a Firenze, in Regione: a vedere un altro striscione, stavolta sventolato dalle autorità. Ma la morte l’ha bloccata prima. Si è spentaBernardini, un ciclone di idee, di iniziative e da qualche anno di rabbia. Bruno, il marito, era morto 38 anni fa, nel pieno degli anni, spezzato dalla leucemia. Da allora combatteva per cercare la verità. Quella sulla quale non aveva mai dubitato. "L’ha ucciso il calcio". Il calcio, terapie intensive per riportarlo in campo prima del tempo, "flebo giganti" che ancora aveva negli occhi. La terapia ai raggi X scelta per combatterne la pubalgia, quando altri medici avevano consigliato solo riposo e impacchi caldi.