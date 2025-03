Spettacolo.periodicodaily.com - Gabriele presenta “Stanza Nove”, il nuovo singolo in arrivo il 14 marzo 2025

Dal 14sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi, un brano che nasce dalla sensazione di sentirsi incompresi e dal bisogno di trovare un posto sicuro in cui rifugiarsi.Lancia “”, UnIntimo per Ritrovare Se StessiDal 14, gli appassionati di musica potranno ascoltare “”, il secondodi, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Questo brano rapun’interessante evoluzione artistica per il giovane talento, che si propone di esplorare tematiche profonde e personali.Un viaggio interiore tra incomprensioni e solitudine“” nasce dall’esperienza di sentirsi incompresi e dal desiderio di trovare un rifugio sicuro.