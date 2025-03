Sport.quotidiano.net - Futsal C2. I biancorossi fermano il Molinella ma dicono addio ai playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Calcio a cinque Rimini diceal sognodisputando forse la miglior partita della stagione. In casa del Team, neopromosso in C1, ipareggiano 2-2, ma non basta. Perché calcolatrice alla mano, a una giornata dal termine della regular season, lo scontro tra Santa Sofia (quinto con 3 punti di vantaggio sui) e Sporting Bagnacavallo (secondo con 11 punti di vantaggio sulle terze) condanna i riminesi a rinunciare agli spareggi post season. Infatti, se i forlivesi dovessero fare anche solo un punto, sarebbero davanti alla squadra di Screti. Se dovessero perdere, il Bagnacavallo conserverebbe gli 11 punti di vantaggio sulle terze, che porterebbe alla non disputa deie alla promozione dei ravennati. Intanto, sul campo delil Rimini si è fatto valere.