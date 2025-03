Bergamonews.it - Furto da 1.400 euro all’Unieuro di Brembate: arrestato 27enne

. Aveva sottratto cartucce per stampante e testine per spazzolini elettrici, un bottino da circa 1.400. I carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio hannoM.A.,di nazionalità rumena, sorpreso mentre tentava di allontanarsi dall’Unidicon merce rubata.L’uomo aveva nascosto la refurtiva all’interno di due borse schermate per eludere i sistemi antitaccheggio. I militari sono intervenuti tempestivamente: hanno fermato ilrecuperando gli oggetti elettronici, riconsegnati ai commessi del negozio. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria durante il processo per direttissima: l’autore del, incensurato, è stato rimesso in libertà.