Ilfattoquotidiano.it - “Fuori i fascisti dalle scuole”: il ministro Valditara contestato all’Istituto Molinari di Milano – Video

”. Questo il grido di collettivi studenteschi e sindacati di base all’arrivo deldell’Istruzione Giuseppediera in visita per l’apposizione di una seconda targa in memoria di Sergio Ramelli, in occasione dei 50 anni dell’aggressione dello studente militante del Fronte della Gioventù, colpito a morte da un gruppo di Avanguardia Operaia nel 1975. Numerosi i cori e gli striscioni che hanno anche investito la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, in visita con il. Le forze dell’ordine hanno impedito ai giovani di raggiungere le istituzioni.L'articolo “”: ildiproviene da Il Fatto Quotidiano.