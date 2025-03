Trentotoday.it - "Fugatti Pinocchio dell'anno", blitz degli animalisti in Consiglio - VIDEO

Leggi su Trentotoday.it

Una delegazione del movimento Centopercentoha cercato di consegnare il premio '' al presidentea Provincia autonoma di Trento, Maurizio, per la gestioneorsi. Gli attivisti si sono radunati in piazza Danta, proprio mentre a palazzo era in corso il.