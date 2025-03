Ilfoglio.it - Fuga da Wall Street. Warren Buffet aveva visto arrivare Donald Trump

La chiamano la porta del West, ma da Omaha in Nebraska si può vedere in anticipo quel che accade in America. Il miracolo è possibile perché nella città sulle rive del Missouri abitat, detto appunto l’Oracolo di Omaha, con la sua macchina da guerra finanziaria Berkshire Hathaway. Osservando come sta muovendo il suo colossale portafoglio ci si chiede da un po’ di tempo perché vende azioni e si tiene i dollari contanti. Cosa può aver annusato nel vento gelido delle Grandi Pianure che ha portatoalla Casa Bianca? Perchét cede anche pezzi pregiati del suo tesoro e si tiene in cassa una liquidità arrivata a 334 miliardi di dollari? Gli osservatori più smaliziati già immaginano che una nuova crisi stia pere l’Oracolo l’abbia vista prima degli altri. Intendiamoci, il novantaquattrenne finanziere non ha sempre guadagnato con le sue previsioni, nel grande crac del 2008 anche lui ha perso un bel po’ di quattrini.