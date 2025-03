Ilfattoquotidiano.it - FT-Me concept, la proposta Toyota per la micro-mobilità urbana e sostenibile – FOTO

Il sogno del moto (quasi) perpetuo in meno di due metri e mezzo. Con ilFT-Me,ridisegna ladel futuro sulla base dell’impostazione che molte amministrazioni sono intenzionate a dare alle proprie città, nelle quali due terzi degli spazi sono occupati da auto private, che però servono solo a un terzo degli spostamenti.Il sovradimensionamento delle aree riservate alle auto è oggetto del ripensamento urbanistico, anche per migliorare la qualità dell’aria e della vita. Per questo, il primo costruttore al mondo ha sviluppato in Europa – perché per il momento è un prototipo immaginato per il Vecchio Continente – un veicolo elettrico a due posti che ha un ingombro della metà rispetto a quello di un’auto attualmente in circolazione, addirittura pari a un terzo se lo stallo è perpendicolare.