FSW | Anche Swerve Strickland sarà all’evento FSW Benefit For Chris Bey

La Future Stars of Wrestling ha organizzato un evento di beneficenza per raccogliere ulteriori fondi per la riabilitazione del wrestler TNABey.L’evento si svolgerà il 23 Marzo a Las Vegas e numerose stars,provenienti dalle majors, sono state annunciate per la serata. In ordine di tempo si è aggiunto, fresco n°1 contender al titolo massimo AEW.Prima di lui è stato annunciatoKarrion Kross il mese scorso.I match ufficializzatiBrian Cage vs Rich Swannvs Kenny KingJohn Morrison vs Ace Austin vs Lio RushFSW Heavyweight Championship Match: Danny Limelight (c) vs Ice Williams vs Frankie Kazarian vs Gregory SharpeGli altri talenti annunciati Karrion KrossSam AdonisBrittnie BrooksBrooke HavokRhinoTrey MiguelAlex ZayneAEW Ref Rick KnoxNew Japan Ref Justin BordenAnnouncer Melissa SantosRob Van Dam e Katie ForbesBey è stato operato dopo aver subito un infortunio al collo durante i tapings di Impact di Ottobre.