Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Brescia: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che stanno lottando per mantenere la cadetteria.vssi giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono terz’ultimi e dunque attualmente retrocessi in Serie C. Nonostante ciò la squadra di Bianco è reduce da due vittorie consecutive che hanno ridato ossigeno e dato maggior coraggio per la volata finale.Peggiore la situazione dei lombardi che nelle ultime cinque gare non hanno mai vinto conquistando tre pareggi e due sconfitte. Attualmente la squadra di Maran è quattordicesima e dunque appena salva senza dover disputare i play-out.LE(4-3-3): Cerofolini, Oyono, Monterisi, Bettella, Di Chiara, Koutsupias, Darboe, Vural, Partipilo, Pecorino, Begic.