Juventusnews24.com - Frendrup Juve: mossa a sorpresa del club per il centrocampista del Genoa! I bianconeri escono allo scoperto così, tutti gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24: ecco la mossa a sorpresa del club per il centrocampista classe 2001 del Genoa! I bianconeri escono allo scoperto così. Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Juve spinge per Morten Frendrup classe 2001 del Genoa e rivelazione di questo campionato di Serie A. Domani, nella sfida tra i rossoblù e il Lecce, uno scout bianconero sarà presente allo Stadio Luigi Ferraris per visionare da vicino il giocatore. Si allunga la lista di obiettivi, dunque, in vista della prossima sessione estiva dei trasferimenti.