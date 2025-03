Internews24.com - Frattesi Inter, allarme rientrato? Le condizioni del centrocampista nerazzurro

di Redazione? Ledelin vista dei prossimi impegniCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulledi Davide, in vista anche del prossimo impegno dell’, sabato contro l‘Atalanta.– «Un quarto di finale di Champions League vale un giorno di riposo. È quello che ha concesso Simone Inzaghi alla sua truppa, dopo il successo sul Feyenoord e il passaggio del turno. Ieri, quindi, alla Pinetina c’erano solo gli infortunati, vale a dire Dimarco, Zalewski, Darmian e Zielinski. Nessuno di questi, però, come ha fatto saper il tecnico, riuscirà ad essere a disposizione per la sfida con l’Atalanta di domenica sera. Anzi, la speranza è che, all’elenco, non si aggiunga pure De Vrij.