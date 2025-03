Lanazione.it - Fratelli d’Italia, risiko Pisa. Nominations condizionate dai giochi per le regionali

di Gabriele MasieroSta per concludersi la stagione congressuale diche ha rinnovato i vertici del partito in tutta la provincia. Mancano però quelli di Ponsacco ee, stando ai rumors interni a Fdi, la situazione più delicata da risolvere è proprio quella del capoluogo. Ail congresso si celebrerà nelle prossime settimane, tra fine mese e l’inizio di aprile e l’obiettivo della coordinatrice provinciale, Serena Bulleri, e di altri esponenti di spicco del partito, a cominciare dal consigliere regionale e coordinatore cittadino, Diego Petrucci, è provare a trovare la quadra su una candidatura unitaria, come è avvenuto in praticamente tutte le altre realtà territoriali, eccezion fatta appunto per Ponsacco dove si contenderanno la segreteria Franco Forti e Mario Rosario Di Candia e, sottolinea Bulleri, "numerosi candidati a far parte del coordinamento".