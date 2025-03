.com - Franco Micalizzi torna con il brano Sole Alto feat. Halyna Gaia Tupys e Cristiano Turrini

Leggi su .com

il Maestrocon ilDal 14 marzo, in radio,il Maestrocon, instant song disponibile anche in digitale (New Team Music / Believe).“Quando nuvole nere all’orizzonte iniziano ad incupire il nostro cielo siamo tutti molto preoccupati e il nostro ottimismo vacilla. È questo, invece, il momento di recuperare il nostro pensiero positivo poiché è molto probabile che all’improvviso unsplendente torni ancora ad illuminare il nostro cammino restituendoci la gioia di una vita piena d’amore e di pace”.Con queste parole, che ha composto e prodotto ilcon il testo di Maurizio Bernacchia, descrive il senso diquesta instant song che pubblica con le voci di due interpreti d’eccezione quali