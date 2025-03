Europa.today.it - Franco Lucia, il padre di Fedez: "Facevo il magazziniere però andavo a lavoro in Porsche. Per Federico ho avuto tanta paura"

Leggi su Europa.today.it

è nato in Basilicata, a Lagopesole, un paese di 500 anime, a 13 anni con la famiglia si è trasferito a Milano. L'arrivo nella grande città non lo dimenticherà mai. "Abitavamo in una casa di ringhiera sui Navigli, di quelle col bagno sul ballatoio. Per farci la doccia andavamo.