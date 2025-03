Spettacolo.periodicodaily.com - Francesca Palamidessi, Il Nuovo EP “Wisteria” in Arrivo il 14 Marzo 2025

Dal 14è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming ilep di” per PLUMA dischi, ed esplora temi diversi ma profondamente connessi, in particolare la difficoltà di scegliere ciò che è meglio per noi in un mondo sempre più influenzato da condizionamenti esterni. Il Significato di “” diDal 14, ilEP di, intitolato “”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming grazie a PLUMA dischi. Questo lavoro rappresenta una tappa significativa nel percorso artistico della cantautrice romana, che esplora tematiche profonde e attuali.“”, che in italiano significa glicine, è un fiore che simboleggia la femminilità e l’intimità. Inoltre, è uno dei due kanji che formano la parola giapponese ?? (Katt?), che si traduce in conflitto interiore.