Notizieaudaci.it - Francavilla Fontana, accoltella il figlio al culmine di una lite: Stefano Argentina non ce l’ha fatta

Il 44enne è deceduto alcune ore dopo all’ospedale di Brindisi Lo avrebbe colpito più volte ferendolo all’addome, al termine di una. Non era il primo diverbio quello che si è verificato mercoledì 12 marzo. Questa volta, però, un 71enne diavrebbe agito con violenza usando un coltello contro il44enne, che dopo 24 ore di agonia è morto nel tardo pomeriggio all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. Il 71enne Angeloaccusato di omicidio volontarioAngelosi trova in carcere con l’accusa che ora è di omicidio volontario. Per la vittima, invece, il pubblico ministero di Brindisi potrebbe nelle prossime ore disporre l’autopsia per chiarire la dinamica dei fatti. Il 44enne presenta ferite provocate “da un’arma di punta e taglio” su più parti del corpo.