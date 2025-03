Liberoquotidiano.it - Francamente, la cantante che sfregiò l'Inno di Mameli? Dove la invita la sinistra, insorgono FdI e Lega

Ricordate "", lache aveva definito l'di"non inclusivo"? Bene, la cantautrice sarà ospite di un evento patrocinato dal Comune di. Accade a Ivrea, in Piemonte,Francesca Siano (questo il suo vero nome) sarà ospite di un incontro dal titolo "Per l'emancipazione della donna" che si svolgerà nei giorni 12,13 e 14 marzo. Una scelta che non è andata giù a Fratelli d'Italia e. "Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, apprendo con stupore che un evento tanto condivisibile e significativo come 'Per l'emancipazione della donna' possa essere rovinato dalla presenza e dall'intervento della cantautrice e attivista Francesca Siano (nota come)", tuona Fabrizio Lotito prima di spiegare nel dettaglio la vicenda: "Pochi mesi fa, infatti la Siano ha suscitato polemiche con dichiarazioni in cui ha messo in discussione il nostronazionale, definendolo 'non inclusivo', e ha addirittura bollato il nostro tricolore come anacronistico.