FOTO/ Sfida tra ingegneri in erba: ci sono anche studenti irpini

Tempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e tanto entusiasmo tra glidelle scuole campane che hanno partecipato alla competizione regionale di robotica, nell’ambito della Rete Robocup Junior Academy Campania. Ad accogliere latra gliinl’Aula Magna dell’IC Aurigemma di Monteforte, capofila della rete regionale Robocup.A partecipare alla competizione e a contendersi un posto per le finali nazionali l’IC di Serino, l’ITT Dorso, il Convitto di Avellino, l’IC Calvario- Covotta di Ariano, l’ISIS De Sanctis-D’Agostino-Amatucci, l’IC Galiani di Montoro. Ad accedere alle finali di Pescara i Lupi 2 dell’IC di Montoro, Iron dell’IC di Serino, Gemma Verde dell’IC di Monteforte e Silver dell’IC di Serino per la categoria Rescue Line Entry; gli allievi della squadra Dorso 2 dell’ITT Dorso e il Real Amatucci dell’ISIS Amatucci per la categoria Rescue Line; l’Ice Team, il Fire Team e il Wind team dell’IC di Serino per la categoria Maze Entry.