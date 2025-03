Fortuna che noi… Grande Fratello figuraccia per Shaila È in sala con Chiara e Zeudi derisa da tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

In attesa della nuova puntata del, dopo la nomina diDi Palma a terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini (dopo Lorenzo Spoverato e Jessica Morlacchi) e dopo le recenti discussioni tra i concorrenti, in particolar modo tra Stefania Orlando e la cerchia degli Shailenzo,ha trascorso del tempo con le sue amiche per esprimere la sua opinione su Stefania Orlando e sugli altri membri della Casa. A scatenare il suo disappunto è stato un commento fatto da Maria Teresa Ruta durante l’ultima puntata del reality show. La conduttrice aveva infatti dito: “Vorrei dire ai ragazzi che se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale”. Parole che non sono piaciute a, la quale ha avuto parole dure pere si è lasciata a andare andare con le sue amiche del cuoreCainelli eDe Palma.