Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: paura nella notte a Napoli, scuole chiuse

Un violentoha scosso l’area deie l’intera città didi giovedì 13 marzo. La, di magnitudo 4.4, è stata registrata all’1.25 e ha avuto epicentro a una profondità di 2 km nei pressi di via, a Pozzuoli. Il sisma è stato preceduto da unboato e ha generato panico tra i residenti, spingendo molte persone a riversarsi in strada o a trascorrere lain auto.A Pozzuoli, un uomo ha distribuito bottiglie d’acqua a chi, infreddolito, cercava di trovare riparo nelle vetture, un gesto di grande solidarietà in un momento di difficoltà.A Bagnoli, in via Carafa, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere alcuni residenti rimasti bloccati in casa a causa di porte bloccate dalla. Altri hanno lasciato le proprie abitazioni uscendo dalle finestre.