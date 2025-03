Anteprima24.it - Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoLadi magnitudo 4.4, nell’ambito dello sciame sismico che ha colpito ida ormai molti mesi e che è stata avvertitanella città di Napoli, ha creato grande spavento nella popolazione e per fortuna lievi danni alle strutture abitative. La vastità dell’area colpita e la necessità di assicurare adeguati interventi per accertare la staticità degli edifici e garantire soccorso alla popolazione, ha mobilitatoi caschi rossi del Comando Provinciale di. Secondo, infatti, i protocolli interni deidelsono stati allertati tutti i Comandi provinciali più vicini per supportare il lavoro dei colleghi presenti nell’area direttamente interessata dal sisma. I caschi rossi disono intervenuti soprattutto per verificare l’entità delle fessure aperte in numerose mura e per rimuovere i calcinacci di alcune tettoie danneggiate.