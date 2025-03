Ilfattoquotidiano.it - Formula 1 al via, qualcuno sta sottovalutando il suo campione? La strana vigilia di Verstappen

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il campionato mediatico lo ha stravinto, come prevedibile, la Ferrari, con la sua coppia d’oro (anche in senso commerciale, specialmente pensando a Lewis Hamilton) che sta facendo sognare tanti appassionati. Poi uno spicchio di hype se lo è preso la McLaren, impeccabile nei test prestagionali e forte di un’ascesa che ha conquistato un po’ tutti per la capacità di spezzare il dominio Red Bull. Infine, la Mercedes e la sua freschezza rappresentata da Andrea Kimi Antonelli, il rookie più promettente tra i cinque che si affacciano da titolari in1. Per contro, poco, quasi nulla, è arrivato dalla Red Bull e da Max, che rimangono rispettivamente la scuderia che ha dominato nell’attuale ciclo tecnico delle monoposto e il pilota quadriin carica, che vincendo quest’anno raggiungerebbe Juan Manuel Fangio a quota cinque titoli ma, soprattutto, sarebbe il primo a vincerli consecutivamente.