Forlì, vincere il derby sarebbe decisivo. Andrebbe a +5. Poi 6 turni con una sola big

Meno dieci giorni a-Ravenna, granfratricida tra prima e seconda della classe. L’attesa è snervante, la posta in palio altissima e il dibattito – nel ‘mare magno’ dei social nonchè nei migliori (e peggiori) bar della città – è quanto mai fecondo: sarà sfida decisiva o piuttosto interlocutoria? Una cosa è certa: qualora il Galletto dovesse rovesciare i rapporti di forza del bestiario calcistico e ridurre all’obbedienza persino i leoni ruggenti, beh allora la Romagna biancorossa avrebbe in tasca un biglietto diandata per la serie C. Già, perché ilè capolista e padrone del proprio destino: vola 2 ‘metri’ sopra il cielo giallorosso e vincendo scaverebbe un solco di 5 punti difficilmente colmabile, al netto di un folle harakiri, a sei giornate dal termine della regular season.