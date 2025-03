Ilrestodelcarlino.it - Folte siepi e scarsa illuminazione: "La provinciale 33 non è sicura"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

killer nelle rotonde, mancanza dinella circonvallazione del centro abitato, strisce pedonali al buio. Da decine di anni continuano le proteste dei cittadini di Gatteo, Gatteo Mare e della Valle del Rubicone, ma nulla accade. E intanto fioccano gli incidenti, anche per le disastrate condizioni della strada33. Oggetto del contendere sono lekiller nelle aiuole della rotonda cosiddetta dell’Oikos a Gatteo Mare e in quella di Gatteo che porta a Savignano sul Rubicone, al mare e a San Mauro Pascoli. Ci sono erbacce e arbusti da eliminare. Diversi abitanti dei vari Comuni del Rubicone ci hanno segnalato problemi alla viabilità e in modo specifico alla visibilità ostruita da diversetroppo alte che, non curate, nelle due rotonde, arrivano a un’altezza tale che oscura la vista a chi arriva e sta percorrendo l’anello delle rotatorie con precedenza sugli altri.